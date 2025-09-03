Radiohead in concerto a Bologna, come e quando acquistare i biglietti

Per accedere alla vendita dei biglietti dei Radiohead è obbligatoria la registrazione sul sito ufficiale radiohead.com tra il 5 e il 7 settembre (dalle 12:00 del 5 alle 00:00 dell’8, ora italiana). Chi si registra riceverà entro il 10 settembre un unlock code personale, necessario per entrare nella coda d’acquisto. La vendita vera e propria aprirà il 12 settembre alle 12:00 CEST, con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per una sola data e città. Il codice non garantisce il biglietto, ma solo l’accesso prioritario. Chi non riceverà il codice sarà inserito in una lista d’attesa, utile se rimarranno disponibilità.

Quanto costano i biglietti per i live dei Radiohead

I prezzi dei biglietti in piedi sono fissati a 100 € per Bologna, con l’aggiunta di una donazione obbligatoria di 1 € destinata a Medici Senza Frontiere (con pari donazione della band). In Spagna il prezzo è 97 €, a Londra 85 £, a Copenaghen 775 DKK e a Berlino 110 €. È consigliato registrarsi una sola volta, con dati corretti, per evitare invalidazioni. I biglietti saranno nominali e rivendibili solo al prezzo facciale tramite la piattaforma ufficiale. In fase di registrazione è anche possibile segnalare esigenze di accessibilità.