Radiohead in concerto a Bologna, come e quando acquistare i biglietti

Musica
©Getty

I l gruppo torna dal vivo dopo sette anni con un tour europeo che farà tappa anche in Italia. Registrazione, codici e date di vendita: tutte le informazioni utili per comprare i biglietti

Radiohead tornano sui palchi dopo sette anni di assenza, con un tour europeo programmato per novembre e dicembre 2025. I concerti della band britannica si svolgeranno in cinque città, con quattro date per ciascuna:

  • Madrid (Movistar Arena): 4, 5, 7, 8 novembre

  • Bologna (Unipol Arena): 14, 15, 17, 18 novembre

  • Londra (The O₂ Arena): 21, 22, 24, 25 novembre

  • Copenaghen (Royal Arena): 1, 2, 4, 5 dicembre

  • Berlino (Uber Arena): 8, 9, 11, 12 dicembre

Come acquistare i biglietti

Per accedere alla vendita dei biglietti dei Radiohead è obbligatoria la registrazione sul sito ufficiale radiohead.com tra il 5 e il 7 settembre (dalle 12:00 del 5 alle 00:00 dell’8, ora italiana). Chi si registra riceverà entro il 10 settembre un unlock code personale, necessario per entrare nella coda d’acquisto. La vendita vera e propria aprirà il 12 settembre alle 12:00 CEST, con la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per una sola data e città. Il codice non garantisce il biglietto, ma solo l’accesso prioritario. Chi non riceverà il codice sarà inserito in una lista d’attesa, utile se rimarranno disponibilità.

 

Quanto costano i biglietti per i live dei Radiohead

I prezzi dei biglietti in piedi sono fissati a 100 € per Bologna, con l’aggiunta di una donazione obbligatoria di 1 € destinata a Medici Senza Frontiere (con pari donazione della band). In Spagna il prezzo è 97 €, a Londra 85 £, a Copenaghen 775 DKK e a Berlino 110 €. È consigliato registrarsi una sola volta, con dati corretti, per evitare invalidazioni. I biglietti saranno nominali e rivendibili solo al prezzo facciale tramite la piattaforma ufficiale. In fase di registrazione è anche possibile segnalare esigenze di accessibilità.

