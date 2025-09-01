Esplora tutte le offerte Sky
Pagamenti Inps settembre 2025, le date da segnare sul calendario

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di settembre delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Ecco cosa sapere.

Quello che devi sapere

Quando arriva la pensione

A partire da oggi, lunedì 1°settembre, viene erogata la pensione per i titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e per chi ha scelto l'accredito su conti bancari. Come ha ricordato l’Inps, il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a mille euro netti. Pertanto, se l’importo che spetta al beneficiario supera questo limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. Chi decide di ritirarla in contanti presso gli uffici postali, il pagamento viene effettuato secondo il seguente calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome:

  • A-B: lunedì 1° settembre
  • C-D: martedì 2 settembre
  • E-K: mercoledì 3 settembre
  • L-O: giovedì 4 settembre
  • P-R: venerdì 5 settembre
  • S-Z: sabato 6 settembre (solo la mattina)

 

Le trattenute

Settembre è un mese importante per i contribuenti che hanno affidato all'Inps la gestione della loro dichiarazione dei redditi, ovvero il Modello 730/2025. I rimborsi IRPEF e le eventuali trattenute seguono un calendario basato sull’invio della dichiarazione:

  • dichiarazioni entro il 20 giugno: rimborso da agosto;
  • dichiarazioni dal 21 giugno al 15 luglio: rimborso da settembre;
  • dichiarazioni dal 16 luglio al 31 agosto: rimborso da ottobre;
  • dichiarazioni entro il 30 settembre: rimborso da novembre.

L'ente previdenziale, che agisce in qualità di sostituto d'imposta, prosegue l'azione di recupero dei bonus straordinari da 200 e 150 euro, elargiti durante il periodo della pandemia. A tal fine, per coloro che superavano le soglie di reddito consentite, l'INPS sta applicando una decurtazione di 50 euro al mese direttamente dalla pensione

 

Assegno unico

L'Assegno unico universale viene riconosciuto a tutte le famiglie con figli a carico. L'entità del contributo mensile varia in base all'età e al reddito Isee del nucleo. Come ha reso noto l’Inps, per i pagamenti successivi al primo l’accredito arriverà tra il 22 e il 23 settembre, mentre per le nuove domande o coloro che hanno presentato modifiche ci sarà, come sempre, da aspettare fine mese

Naspi e Dis-Coll

Entro il 15 settembre è atteso inoltre l'accredito della NASpI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro. La data di erogazione dell'indennità, calcolata sulla base della retribuzione percepita prima della cessazione dell'attività, dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione (entro comunque 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro). Se si aspettasse il primo pagamento della NASpI, potrebbe essere necessario più tempo perché l’INPS deve prima completare la revisione della domanda. Per verificare lo stato del pagamento, è possibile accedere al proprio Fascicolo Previdenziale tramite il sito dell'Istituto. Medesime tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono per i percettori Dis-Coll

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione, invece, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps avverrà lunedì 15 settembre. Sono note anche le date di pagamento delle domande già accettate: in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili da sabato 27 settembre

Supporto formazione e lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) offre un sostegno a tempo di 500 euro al mese per i percettori "occupabili" iscritti a percorsi formativi di ricollocamento lavorativo. Il calendario dei pagamenti ricalca l'Assegno di inclusione con l'accredito dal 15 settembre per le domande trasmesse all'Inps dopo il 15 agosto. Per le istanze trasmesse entro il 15 dello stesso mese e quelli successivi al primo pagamento, l'accredito è atteso a partire dal 27 settembre

Come controllare i pagamenti INPS di settembre

Per conoscere le date certe e verificare l’avvenuto accredito basta controllare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed eventualmente contattare l’Inps o il proprio patronato di fiducia, in caso di dubbi o ritardi. Come detto, per l’accesso viene richiesto il possesso delle identità digitali Spid, Cie o Cns

 

