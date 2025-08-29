La Confcommercio, come detto, ha analizzato la spesa delle famiglie italiane segnalando come negli ultimi trent'anni ci sia stato un vero e proprio boom per la spesa per la tecnologia: si è registrato infatti un aumento del 3000%, anche se ovviamente si partiva da un dato molto basso. Si sono ridotti invece i consumi tradizionali, come le spese per gli alimentari e per l'abbigliamento. A crescere d’altra parte sono la spesa per la cura del sé, quella per i viaggi e per la cultura in generale. I consumi legati alla fruizione del tempo libero, in particolare i servizi culturali e ricreativi, hanno mostrato negli ultimi trent'anni un progresso significativo: si è registrato infatti un aumento in termini reali di oltre il 120%, toccando i 1.348 euro nell'anno per persona.

Leggi anche: Bonifico tra familiari e parenti, limiti e causale per evitare problemi con il Fisco