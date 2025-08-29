Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cambiano consumi degli italiani: più spesa per tecnologia e viaggi, meno per abbigliamento

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Stanno cambiando le abitudini dei consumatori italiani, che negli ultimi 30 anni hanno fatto registrare una vera e propria rivoluzione. A fotografare questi mutamenti è Confcommercio, secondo cui nel 2025 sono cresciuti i consumi pro capite toccando i 22.114 euro. Nonostante si tratti di un aumento di 23 euro rispetto all’anno scorso, i dati restano comunque ancora al di sotto del picco del 2007 quando la spesa di ogni italiano era pari a 22.334 euro.

 

Secondo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli “gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico. Preoccupa e genera incertezza l'impatto dei dazi. Servono segnali di fiducia, a cominciare dalla riforma fiscale, per far ripartire consumi e investimenti".    

Quello che devi sapere

Boom spesa per la tecnologia

La Confcommercio, come detto, ha analizzato la spesa delle famiglie italiane segnalando come negli ultimi trent'anni ci sia stato un vero e proprio boom per la spesa per la tecnologia: si è registrato infatti un aumento del 3000%, anche se ovviamente si partiva da un dato molto basso. Si sono ridotti invece i consumi tradizionali, come le spese per gli alimentari e per l'abbigliamento. A crescere d’altra parte sono la spesa per la cura del sé, quella per i viaggi e per la cultura in generale. I consumi legati alla fruizione del tempo libero, in particolare i servizi culturali e ricreativi, hanno mostrato negli ultimi trent'anni un progresso significativo: si è registrato infatti un aumento in termini reali di oltre il 120%, toccando i 1.348 euro nell'anno per persona. 

 

Leggi anche: Bonifico tra familiari e parenti, limiti e causale per evitare problemi con il Fisco

La spesa totale per i consumi

La spesa totale per i consumi, fatto 100 il 1995, è salita oggi a quota 114,4 ma l'andamento è molto diverso tra le varie aree di spesa. Se per i servizi ricreativi e culturali la spesa è più che raddoppiata, per quanto riguarda i pasti fuori casa e i servizi di alloggio la lettura è più complessa: si è infatti registrato uno spostamento su queste voci di risorse legate al turismo.  

pubblicità

Quanto si spende per cibo e smartphone

Nel 2025 la spesa per i pasti in casa e fuori casa è pari a 5.097 euro, in lieve aumento sul 2024 ma in forte calo sul 2007 soprattutto a causa della caduta della spesa per l'alimentare e le bevande (a 3.395 dai 3.831 del 2007).  Per le apparecchiature informatiche e di comunicazione la spesa è passata da 44 euro nel 2007 a 248 mentre per il settore viaggi e vacanze la spesa media pro capite tra il 2007 e il 2025 è passata da 725 a 778 euro.    

Più spesa per i viaggi, meno per i vestiti

Prendendo invece in considerazione la quota di spesa sul totale per i viaggi e vacanze, gli italiani sono passati dal 2,4% del 1995 al 3,5% del 2025. Invece, per quanto riguarda l'abbigliamento, si è registrato un crollo con il passaggio dal 7,4% del 1995  al 5%. Una scelta facilmente leggibile nell'andamento degli acquisti natalizi a fronte dell'incremento dei viaggi a fine anno.  

pubblicità

La spesa per la casa e l’energia

A salire è anche la quota delle spese sostenute per la casa, che comprende gli affitti imputati per la casa di abitazione: è infatti passata dal 25,8% del 1995 al 29,3% del 2025. La parte di spesa per mobili ed elettrodomestici è invece scesa dal 6,5% al 4,8%, anche a causa della riduzione dei prezzi in questi settori. Per l'elettricità, il gas e gli altri combustibili la spesa è diminuita passando dal 4,4% al 3,7%. 

Cambia la spesa per gli alimenti

A diminuire nel tempo, anche se ha un peso maggiore sul bilancio complessivo, è stato anche l'esborso per i beni alimentari e le bevande: è passato in trent'anni dal 17,6% al 15,4%, mentre la spesa per i pubblici esercizi, anche grazie alla crescita dei pasti fuori casa, è aumentata dal 6,1% al 7,7% del totale. A prezzi correnti la quota di spesa per la cura del sé è passata in trent'anni dal 23,2% al 20,5%. Ma a prezzi costanti nel 2025 ammontava a 4.538 euro, in linea con il 2024 e in aumento sul 2007.     

pubblicità

I consumi a livello regionale

Infine, è possibile osservare i dati della spesa pro capite a livello regionale: in Campania ad esempio nel 2025 è a 16.064 euro, circa la metà dei 31.075 della Val D'Aosta e lontana comunque anche dalla media nazionale che è a 22.114 euro. Se in Val D'Aosta in 30 anni si è registrato un aumento del 25% e in Italia del 14,4% in Campania ci si è limitati allo 0,5%. Nel Nord in media i consumi pro capite raggiungono i 24.888 euro (+17,9% sul 1995) mentre nel Centro sono a 23.221 (+12,7%) e nel Sud a 17.532 (+6,1% sul 1995).

 

Leggi anche: FT: "Fare tanti figli e avere famiglie numerose è il nuovo status symbol dei miliardari"

pubblicità

Leggi anche

Economia

Meloni annuncia un nuovo Piano casa: cosa sappiamo

Economia

Aumentano certificati di malattia, 16,5 milioni nella prima metà 2025

Economia

Bonifico istantaneo, verifiche sul beneficiario esonerano le banche

Economia

Inps, niente deroghe alle aliquote per statali in pensione anticipata

Economia

Pensioni, uscita anticipata a 64 anni usando il Tfr: a chi converrebbe