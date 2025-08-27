Asta Bot oggi 27 agosto 2025: rendimenti e cosa sapere

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito tutte le informazioni con un comunicato stampa, annunciando l'emissione dei Bot e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione. La nuova tranche dei Buoni Ordinari del Tesoro a 6 mesi riguarda un importo complessivo di 3 miliardi di euro ascolta articolo

Come dichiarato dal ministero dell'Economia e delle Finanze in un comunicato stampa, oggi è prevista una nuova asta dei Bot, i Buoni ordinari del Tesoro, dopo la prima tranche dello scorso 12 agosto: si tratta della terza tranche, vista la riapertura dei Bot a 6 mesi - con vita residua di 5 mesi - emessi lo scorso 31 luglio 2025. L'importo offerto è di 3 miliardi di euro e la scadenza fissata è al 30 gennaio 2026. La data di regolamento è venerdì 29 agosto 2025.

Cosa sono i Bot I Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) sono titoli di Stato a breve termine, con scadenze tipiche di 3, 6 o 12 mesi. Esistono anche i Bot flessibili, la cui durata può variare purché rientri entro l'anno. L'assegnazione dei Bot avviene solitamente tramite aste competitive. Le aste per i Bot semestrali e annuali si tengono con frequenza mensile, mentre quelle per i Bot trimestrali e flessibili hanno tempistiche variabili, dettate dalle esigenze di gestione della liquidità. Nelle aste, gli operatori presentano le loro offerte in termini di rendimento e non di prezzo. Questa modalità riflette la prassi comune nel mercato monetario dell'area euro. Il rimborso dei Bot avviene in un'unica soluzione alla scadenza.