Poste Italiane, da oggi stop alla spedizione di merci negli Usa

Lo stop ha provocato la reazione di diverse associazioni dei consumatori: “Le recenti decisioni relative alla sospensione delle spedizioni verso gli Stati Uniti rischiano di trasformarsi in un duro colpo ai diritti dei consumatori europei e italiani. È necessario ribadire con forza che il diritto alla spedizione deve essere garantito: milioni di pacchi, dal contenuto spesso modesto, non possono rimanere ostaggio di un quadro di incertezza normativa e doganale”, ha detto Assoutenti commentando la situazione postale generata dai dazi Usa. "Il consorzio sovranazionale Poste Europe ha assunto un'iniziativa comprensibile nella logica di coordinamento, ma che ora deve evolversi rapidamente in una decisione capace di tenere conto della tutela dei consumatori”, ha aggiunto il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. “Occorre evitare che un meccanismo pensato per regolare i flussi commerciali finisca invece per bloccare gli scambi quotidiani delle famiglie, degli studenti, dei lavoratori e delle piccole imprese. In questo momento, in cui il dazio applicabile non è ancora stato individuato con chiarezza, il rischio è che a pagare siano i cittadini, già alle prese con un contesto economico complesso. Chiediamo quindi che le istituzioni europee e i servizi postali nazionali aprano subito un confronto trasparente con le autorità statunitensi, affinché si arrivi a una soluzione equilibrata che concili le esigenze di regolazione con la libertà di spedizione e con la certezza dei diritti del consumatore".