Mediobanca, oggi assemblea su Banca Generali: atteso 78% del capitale

In Mediobanca tutto è pronto per l'assemblea, convocata per questa mattina alle ore 10. Sul tavolo i voti, a favore o contro, l'ops su Banca Generali. Le deleghe e le indicazioni di voto sono già arrivate allo Studio Legale Trevisan & Associati di Milano e lasciano prevedere una partecipazione al 77-78%, prefigurando uno scarto di misura nel risultato. Basta il 50% più uno dei voti a favore per far passare l'operazione ma il fronte del no è accreditato intorno al 40% del capitale.

Cosa succede Mediobanca ha deciso che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il Rappresentante Designato, l'avvocato Dario Trevisan e amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti saranno collegati a distanza mentre in Piazzetta Cuccia dovrebbe esserci fisicamente solo il notaio Carlo Marchetti. Attesa per via libera all’operazione Se i soci daranno fiducia al cda l'operazione potrà essere lanciata, il 13,1% di Mediobanca in Generali (un pacchetto che vale intorno ai 6,3 miliardi) verrà scambiato con azioni di Banca Generali, il primo passo verso la creazione di un polo del wealth management. Viceversa l'ad Alberto Nagel rimarrà disarmato davanti alla scalata di Mps la cui ops procede, con le adesioni che da un paio di giorni sono ferme intorno al 19,4 per cento. Borsa italiana ha registrato l'apporto di poco più di 27mila azioni che portano il totale al 19,42 per cento. Vedi anche Mediobanca, anticipata assemblea su Banco Generali per bloccare Mps

Le posizioni Caltagirone con il suo 9,9% voterà no all'ops Banca Generali, lo ha dichiarato apertamente. Delfin con il 19,812% non ha dato indicazioni di voto ma la sua adesione all'ops di Mps è già uno schierarsi. La finanziaria della famiglia Del Vecchio ha già ottenuto dalla Bce l'autorizzazione a salire fino al 19,9% della banca senese, anticipando così l'effetto tecnico che si avrà se l'operazione di scambio avrà successo. Enasarco (2,5%) e le altre casse previdenziali, Enpam e Cassa Forense, che insieme pesano per circa il 5,5% dovrebbero astenersi e solo oggi emergerà da che parte stanno i Benetton (con il 2,2% di Edizione). I soci del patto di consultazione, che coagulano circa il 7,8% del capitale, si erano detti a favore dell'ops Banca Generali e, secondo le indicazioni dei proxy advisor, dovrebbero votare a favore anche i grandi fondi che complessivamente pesano per il 35% del capitale tra cui si conta Blackrock con il 5,059%, Vanguard con circa il 3% e Norges Bank con l'1,45 per cento. Al fronte del sì potrebbe inoltre unire Unipol con il suo 2 per cento. Incerto cosa potrebbe fare Unicredit che ha una quota dell'1,9% per conto dei soci. Vedi anche Mps, via libera dalla Bce ad acquisire controllo Mediobanca