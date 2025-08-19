Mondiale per Club ogni due anni? La FIFA ci pensa, ecco quanto vale

Quest’anno il Mondiale per Club si è giocato negli Stati Uniti al termine della stagione sportiva europea, e ha visto la partecipazioni di 32 squadre. La FIFA, però, avrebbe ricevuto pressioni dai più importanti club europei che vorrebbero disputare l’evento ogni due anni. E secondo quanto riportato dal Guardian, tra le squadre più attive in questo senso ci sarebbe il Real Madrid, e anche altri club che non si sono qualificati per l’edizione 2025 avrebbero sostenuti l’idea: Barcelona, Manchester United, Liverpool e Napoli.

