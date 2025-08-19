Mondiale per Club ogni due anni? La FIFA ci pensa, ecco quanto vale

Mondiale per Club ogni due anni? La FIFA ci pensa, quanto vale per i club partecipantiEconomia
Introduzione
Il Mondiale per Club - che nel 2025 ha vissuto la sua prima edizione con la nuova formula in cui ha trionfato il Chelsea - potrebbe diventare un torneo biennale a partire dal 2029, superando l’attuale scadenzario che lo vede in calendario ogni 4 anni. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano britannico Guardian, secondo cui la FIFA - l’organo internazionale che governa il mondo del calcio - starebbe prendendo in considerazione questa eventualità nonostante ci sia il rischio di provocare tensioni con la UEFA, l’organo che governa il calcio europeo e che organizza tra gli altri la Champions League, e la Premier League inglese, il più ricco e importante campionato di calcio nazionale del mondo.
Quello che devi sapere
Il Mondiale per Club ogni due anni?
Quest’anno il Mondiale per Club si è giocato negli Stati Uniti al termine della stagione sportiva europea, e ha visto la partecipazioni di 32 squadre. La FIFA, però, avrebbe ricevuto pressioni dai più importanti club europei che vorrebbero disputare l’evento ogni due anni. E secondo quanto riportato dal Guardian, tra le squadre più attive in questo senso ci sarebbe il Real Madrid, e anche altri club che non si sono qualificati per l’edizione 2025 avrebbero sostenuti l’idea: Barcelona, Manchester United, Liverpool e Napoli.
Quanto vale il Mondiale per Club
Dietro la volontà di rendere più frequente l’evento ci sarebbero considerazioni economiche. Il montepremi del torneo, infatti, è stato importante per molti club: come riportato da Sky Sport, il Chelsea vincitore ha intascato 114,7 milioni di dollari mentre il PSG finalista sconfitto 107 milioni. Anche per le squadre italiane coinvolte, Inter e Juventus che pure non hanno brillato nel corso della competizione, l’incasso è stato considerevole: 36,8 milioni di dollari per i nerazzurri, 26,7 per i bianconeri.
Il montepremi del Mondiale per Club
Per l’edizione di quest’anno, in effetti, il piatto è stato particolarmente ricco. Il montepremi del torneo era infatti di un miliardo di dollari, ripartito in due pilastri fondamentali: una quota di partecipazione fissata a 525 milioni, garantiti ai 32 club in base al peso commerciale e sportivo, e una quota basata sulle prestazioni sportive pari a 475 milioni di dollari, assegnati in base ai risultati sul campo. A queste cifre, inoltre, è da aggiungere un ulteriore fondo di solidarietà del valore di 250 milioni di dollari per lo sviluppo dei club a livello globale.
Cosa succederà dal 2029
Per adesso, comunque, non sembrano essere in vista cambiamenti: fonti della FIFA interpellate dal quotidiano britannico hanno fatto sapere che non ci sono serie discussioni sull’anticipare la prossima edizione del Mondiale per Club al 2027. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare dopo il 2029, e non si esclude che il torneo successivo possa essere disputato già nel 2031. E del resto le mani della FIFA sono legate almeno fino al 2030, perché il calendario degli incontri internazionali è già stato fissato in un memorandum siglato con l’Associazione dei club europei solamente due anni fa.
La tensione sui calendari
In questo momento inoltre la FIFA non sembra interessata ad alimentare la tensione sui calendari, anche perché sta già affrontando una causa intentata dal gruppo World Leagues, che include tra le altra anche la Premier League. World Leagues con il supporto del sindacato dei calciatori Fifpro ha presentato un esposto di fronte alla Commissione europea, accusando la FIFA di abuso di posizione dominante per, a loro dire, non averli consultati nell’organizzazione del calendario del Mondiale per Club. E, scrive ancora il Guardian, in questo momento rendere il torneo biennale potrebbe alzare ulteriormente la tensione.
Aumenta il numero di squadre?
La frequenza del torneo, comunque, potrebbe non essere l’unica novità a partire dalla prossima edizione. Secondo le fonti consultate dal Guardian, infatti, la FIFA starebbe valutando anche l’opzione di ampliare il numero di squadre partecipanti dalle attuali 32 a 48. Del resto, anche il prossimo Mondiale per la nazionali - sia quello maschile sia quello femminile - sarà giocato da 48 squadre e dunque un aumento per il Mondiale per Club sarebbe coerente con quanto avviene per gli altri tornei.
Dove si giocherà il Mondiale per Club
Infine, c’è il capitolo relativo all’assegnazione del Paese o dei Paesi ospitanti: nel 2025, infatti, il torneo è stato giocato negli Stati Uniti ma senza che ci fosse un formale processo di selezione. Dalla prossima edizione invece la FIFA pianifica di condurre un vero e proprio procedimento di assegnazione, e ci sono già diversi interessati a ospitare il torneo nel 2029: tra questi si segnalano il Qatar, il Marocco e la Spagna. I dettagli di questo nuovo processo di selezione dovrebbero essere divulgati verso la fine di quest’anno.
