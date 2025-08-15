Pensioni statali, ecco cosa sapere sul ricalcolo dei contributi

Il ministero del Lavoro e l'INPS, nella circolare n. 118/2025, chiariscono che il ricalcolo degli assegni è consentito soltanto per i casi più recenti. La legge di Bilancio 2024 permette infatti alle amministrazioni pubbliche di sanare le proprie pendenze contributive con l'Istituto nazionale della previdenza sociale fino al 2004 inviando i flussi UniEmens/ListaPosPa, senza dover versare le somme arretrate. Qualora questi documenti indichino una variazione che riduca le pensioni già erogate, l'INPS può adeguare l'importo e richiedere il recupero delle somme non dovute alle amministrazioni. Come ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon al Corriere della Sera, "male che vada, il ricalcolo si tradurrà in un aumento dell’assegno pensionistico o del trattamento di fine rapporto. E non è escluso, anzi, che ci voglia una copertura di bilancio. Non c’è retroattività e i casi di revisione al ribasso degli assegni previdenziali o delle liquidazioni saranno rarissimi"

