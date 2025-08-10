Assegno d’inclusione, Inps comunica dettagli contributo straordinario

I nuclei beneficiari di almeno un pagamento nel primo semestre del 2025 sono stati 750 mila, circa il 7% in più rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. I nuclei beneficiari di Adi nel mese di giugno 2025 sono stati quasi 666 mila, con importo medio erogato di 694 euro. Per questi 666 mila nuclei si rileva che: in 251 mila sono presenti minori; in 261 mila sono presenti disabili; in 341 mila sono presenti persone di almeno 60 anni di età; in 13 mila ci sono persone in condizioni di "svantaggio"; 236 mila sono i nuclei con carichi di cura.