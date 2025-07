Assegno di inclusione, arriva il bonus ponte da 500 euro

Il contributo extra serve ad evitare dunque di rimanere scoperti nel mese che intercorre tra la fine delle prime 18 mensilità e l’inizio delle successive. I primi ad essere coinvolti sono i beneficiari che ricevono l’Assegno dalla sua introduzione, quindi da gennaio 2024, e che hanno terminato i 18 mesi di fruizione a giugno 2025. Dal 1° luglio per loro è possibile presentare la domanda per il rinnovo di un anno della prestazione, come annunciato dal Ministero del Lavoro e dall’Inps, che ha fornito anche tutte le istruzioni per procedere. Come si legge nel testo dell’emendamento, il contributo aggiuntivo sarà erogato in via eccezionale per il 2025 e avrà un valore massimo di 500 euro. La somma sarà erogata “con la prima mensilità di rinnovo dell’assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre”