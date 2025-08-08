Consumi, spese obbligate in crescita sui bilanci familiari: l’analisi

Confcommercio calcola che su una spesa pro capite totale che per quest’anno tocca in media i 22.114 euro a famiglia, 9.300 euro sono necessari a colmare le uscite in beni e servizi non comprimibili. Tra gli oneri più consistenti sul bilancio familiare spicca l’abitazione che grava per oltre 5mila euro all’anno, 109 euro in più rispetto al 2024. Ai primi posti in classifica si collocano poi le voci rappresentate da assicurazioni e carburanti e l’energia, rispettivamente 2.151 e 1.651 euro.