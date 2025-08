Consumi, Milano spende più del doppio di Foggia. La classifica

Introduzione

Milano è la città italiana in cui si spende di più. A rivelarlo è un'analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, che fornisce per la prima volta una stima in Italia dei consumi delle famiglie a livello provinciale, analizzando anche la composizione tra alimentari e non alimentari nel 2023. Con una spesa di 30.993 euro nel 2023, il capoluogo lombardo è seguito da Bolzano (29.146 euro) e Monza e Brianza (26.714 euro). Sul fronte opposto, invece, la città che, al contrario, spende di meno in assoluto è Foggia, con 13.697 euro: meno della metà della spesa milanese. Vediamo insieme la classifica completa