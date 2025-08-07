Euro e pagamenti, l’intervento della Bce in difesa del contante

Introduzione

La Banca centrale europea sta lavorando per proteggere la diffusione dell’euro cash e rendere il contante adatto alle sfide economiche del futuro. A dirlo è stato Piero Cipollone, membro dell’executive board della BCE, che sul sito dell’istituto ha spiegato che “l’euro digitale, le banconote e le monete si completeranno a vicenda, ampliando la gamma di opzioni di pagamento disponibili offrendo denaro contante sia in forma fisica che digitale”.

Nel suo intervento Cipollone ha spiegato che “il ruolo del contante è stato oggetto di accesi dibattiti negli ultimi anni, soprattutto perché l'aumento dei pagamenti digitali causato dalla pandemia ha ridotto la sua quota nelle transazioni quotidiane, suscitando preoccupazioni sul suo futuro”. Tuttavia “il contante è utilizzato anche come riserva di valore e la sua domanda è rimasta forte in tutte le fasce d'età”. E, ha sottolineato ancora Cipollone, “gli europei vogliono mantenere la possibilità di pagare in contanti, quindi si aspettano che rimanga disponibile anche in futuro”