Global Minimum Tax, cosa succederà dopo l’esenzione delle imprese USA?

Storia diversa per i Paesi che si trovano fuori dal contesto comunitario. Secondo quanto evidenziato da Il Sole 24 Ore, che ha monitorato la situazione, all’inizio del 2024 i Paesi che avevano attuato almeno in parte la Global minimum tax erano 23. Nell’ultimo anno e mezzo 36 Stati si sono attivati: nove hanno approvato norme già in via di definizione, mentre altri 27 hanno varato nuove norme attuative (anche parziali o in aggiunta a tributi già esistenti). Alcuni di questi sono gli ultimi Paesi ritardatari dell’Unione europea (Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Polonia e Croazia), mentre altri sono territori d’oltremare e dipendenze della Corona britannica (Gibilterra, Guernsey, Jersey e Isola di Man), oppure Stati del Golfo (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman). Sono poche, invece, le economie di peso a essersi mosse (Brasile, Canada, Australia)