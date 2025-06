G7, accordo su global minimum tax con esenzioni Usa

La decisione rappresenta un'altra vittoria per Donald Trump. Rischia di stravolgere la "global minimum tax" su cui era stato raggiunto un accordo storico nel 2021 che puntava a porre fine alle pratiche di elusione fiscale delle multinazionali, in particolare le Big Tech statunitensi ascolta articolo

Accordo al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, con l'esenzione per le compagnie statunitensi che rappresenta una nuova vittoria per il presidente Donald Trump. Lo riporta il Financial Times. La presidenza canadese del G7, in una nota, spiega che è stato trovato l'accordo per una "soluzione parallela" che in ragione della "sovranità fiscale dei Paesi" esenta le compagnie americane da alcune parti del nuovo regime fiscale, in ragione delle tasse che già pagano negli Usa. La svolta rischia di stravolgere la "global minimum tax" su cui era stato raggiunto un accordo storico nel 2021 che puntava a porre fine alle pratiche di elusione fiscale delle multinazionali, in particolare le Big Tech statunitensi.

Ocse: "Pietra miliare" La dichiarazione dei Paesi del G7 in materia di tassazione globale delle multinazionali è "una pietra miliare nella cooperazione fiscale internazionale" che "spiana la strada agli accordi per la global minimum tax" e a una "riforma vitale nel sistema di tassazione internazionale". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, dopo che in un comunicato la presidenza canadese del G7 ha detto che è stato trovato l'accordo sulla global minimum tax per una "soluzione parallela", che in ragione della "sovranità fiscale dei Paesi" esenta le compagnie americane da alcune parti del nuovo regime fiscale, in ragione delle tasse che già pagano negli Usa. Per il segretario generale dell'Ocse, istituzione che guida i negoziati che nel 2021 erano giunti a un accordo chiave contro l'elusione fiscale delle multinazionali, lo statement del G7 "offre l'opportunità di conseguire lo scopo originale", ossia "stabilire con un accordo multilaterale delle limitazioni alla competizione fra Paesi sulla tassazione delle imprese" e "salvaguardare la base imponibile dei governi". Inoltre - prosegue Cormann - un accordo sulle linee delineate dalla dichiarazione G7 "darebbe alle imprese di tutto il mondo la certezza e stabilità di cui hanno bisogno"