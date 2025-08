Ecobonus anche per tapparelle e persiane, come funziona e a chi spetta

Persiane e tapparelle sono fra loro simili ma differenti. Entrambe proteggono dal freddo in inverno e dal caldo in estate, oltre a garantire privacy. Le persiane sono costituite – spiegano i siti di settore – da ante a battente e possono essere incernierate ai lati degli infissi. In alternativa possono essere scorrevoli. Le lamelle da cui sono composte sono in genere o fisse oppure orientabili (si possono muovere dall’alto verso il basso, per gestire la schermatura e la luce del sole). Le tapparelle sono invece sistemi avvolgibili, scorrono su guide laterali e si raccolgono in un cassonetto superiore. Sono diffuse maggiormente negli ambienti moderni, sia per lo stile sia perché più facilmente motorizzabili