Alta velocità sull’Adriatica, per Salvini “priorità”: il progetto

"I 750 chilometri dell'Alta velocità della dorsale Adriatica sono per me e per questo governo una priorità come lo è stata l'autostrada del Sole per i nostri genitori e per i nostri nonni. Entro il 2027 le prime gare, i primi bandi per l'alta velocità ferroviaria sulla rete adriatica marchigiana per passare a 300 all'ora in quello che è un territorio straordinario ma ancora troppo isolato". Questa la roadmap tracciata il 4 agosto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, durante la presentazione degli interventi del governo nelle Marche dove si vota il 28 e il 29 settembre.

Nel 2025 e 2026, ha aggiunto il leader della Lega, ci sarà "l'ascolto dei territori per superare ipotesi progettuali e polemiche del passato e la presentazione delle varie alternative. Il dibattito pubblico nel 2026 e entro l'inizio del 2028, dice il commissario, ma io sono un ministro che tende a tagliare i tempi, e dico entro il 2027, le prime gare".

