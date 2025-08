Tesla, bonus da 30 mld a Elon Musk nonostante calo in Cina e in Usa

"Mantenere Elon è più importante che mai", ha dichiarato la società in una lettera agli azionisti, aggiungendo: "Siamo fiduciosi che questo premio incentiverà Elon a rimanere in Tesla" ascolta articolo

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha approvato l'assegnazione di 96 milioni di azioni, per un valore di circa 30 miliardi di dollari, a Elon Musk nell'ambito di un nuovo accordo retributivo, dopo che quest'ultimo aveva minacciato di lasciare l'azienda se non gli fossero state assegnate ulteriori azioni. "Mantenere Elon è più importante che mai", ha dichiarato l'azienda in una lettera agli azionisti. "Siamo fiduciosi che questo premio incentiverà Elon a rimanere in Tesla".

La disputa legale L'azienda e Musk sono coinvolti in una disputa legale nel Delaware da sette anni per il più alto premio retributivo mai concesso nella storia degli Stati Uniti. Il pacchetto da 56 miliardi di dollari, concesso dal board nel 2018, è stato annullato nel gennaio 2024 dal giudice del Delaware Kathaleen McCormick, che lo ha stabilito eccessivo. Da allora, Musk ha ripetutamente minacciato di lasciare l'azienda a meno che non gli venisse concesso un maggiore controllo sulla società. Dopo i risultati deludenti del mese scorso, Musk ha rinnovato la minaccia, avvertendo che potrebbe "essere facilmente estromesso dagli azionisti attivisti". Approfondimento Tesla, crollo delle vendite globali: -13,5% nel secondo trimestre 2025