Shein, multa da 1 milione di euro per il colosso del fast fashion

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato la sanzione a Infinite Styles Services Co. Ltd, società che in Europa gestisce i siti di compravendita dei prodotti della piattaforma cinese

Una delle più grandi aziende di fast fashion, Shein, è stata punita con una sanzione di 1 milione di euro, per l’utilizzo di messaggi e asserzioni ambientali (green claim) ingannevoli/omissivi nella promozione e vendita di prodotti di abbigliamento a marchio. La società, si legge in una nota dell'Antitrust, tramite il sito web e altre pagine online informative e/o promozionali, ha diffuso claim ambientali nelle sezioni #Sheintheknow, “evoluShein” e “Responsabilità sociale”, in alcuni casi vaghi, generici e/o eccessivamente enfatici, in altri casi omissivi e ingannevoli.

False politche ambientali e tessuti scadenti Le asserzioni ambientali nella sezione #Sheintheknow, relative alla “progettazione di un sistema circolare” o sulla riciclabilità dei prodotti, sono risultate false o quanto meno confusionarie. I claim utilizzati da Shein per presentare, descrivere e promuovere i capi di abbigliamento della linea “evoluShein by Design” enfatizzano l’uso di fibre “green” senza indicare in maniera chiara quali siano i sostanziali benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e senza specificare che tale linea di prodotti è ancora marginale rispetto al totale dei prodotti a marchio Shein. Leggi anche Fast fashion, l’Unione europea contro la moda usa e getta