Prima di iniziare la procedura online di inserimento dei propri dati, si consiglia agli utenti di scaricare e di leggere la Guida operativa alla compilazione, dove è spiegato come creare un proprio profilo autorizzativo, come accedere alla piattaforma, come compilare il form, come scaricare il modello di autocertificazione e come caricare gli allegati richiesti. Lo spiega il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.