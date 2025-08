Pagamenti Inps agosto 2025: le date da segnare sul calendario

Secondo quanto riferito di recente dallo stesso Istituto, in una nota, nel 2024 è aumentata la spesa per le pensioni previdenziali (+5,4% quasi interamente a causa del recupero dell'inflazione) arrivata a sfiorare i 320,6 miliardi e quella per gli interventi per la famiglia che con 26,18 miliardi ha segnato un +9,8%. Diminuisce lievemente la spesa per l'inclusione sociale (-0,3% a 33,988 miliardi) con una riduzione significativa soprattutto per l'assegno contro la povertà. Per l'Adi, assegno per l'inclusione sociale che nel 2024 ha sostituito il Reddito di cittadinanza, sono stati spesi 4,44 miliardi a fronte dei 6,688 destinati nel 2023 al Reddito di cittadinanza. Questo è stato possibile grazie alla revisione dei criteri che ha limitato il sussidio ai nuclei con almeno un componente minore, over 60 o disabile o preso in carico dai servizi sociali. È salita la quota degli incentivi all'occupazione e degli sgravi contributivi con 42,428 miliardi, in aumento del 34% mentre per l'assegno unico per i figli a carico sono stati spesi 20,074 miliardi con una crescita del 10%