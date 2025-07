Piemonte, mezzi pubblici gratis per gli universitari under 26

Soddisfazione sull'accordo è stata espressa dal presidente della Regione Alberto Cirio che sottolinea come il Piemonte faccia da “capofila” in Italia per un progetto di welfare a misura di studente. “Siamo la prima Regione in Italia ad avviare una misura di questo tipo che tiene insieme l’attenzione alla qualità dell’aria, promuovendo l’uso del trasporto pubblico, e che mette in campo un sostegno reale a favore degli studenti universitari che scelgono i nostri Atenei, e quindi le nostre città per la loro formazione accademica”, afferma.