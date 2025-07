Iveco verso cessione veicoli militari, pole Leonardo per acquisizione

Vanno avanti spedite le trattative di Iveco, l'azienda del gruppo Exor, per cedere il settore difesa, ma anche il resto della società. La conferma arriva proprio dalla holding della famiglia Agnelli che comunica che sono "in stato avanzato" e la notizia piace a Piazza Affari. "Il consiglio di amministrazione - spiega Iveco - sta analizzando e valutando attentamente tutti gli aspetti di queste potenziali operazioni. Nel farlo il consiglio tiene nella dovuta considerazione gli interessi di Iveco Group e di tutti i suoi stakeholder, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato". La cessione della divisione del gruppo che fabbrica veicoli per l'esercito e per la protezione civile - in pole position ci sono Leonardo e il suo alleato tedesco Rheinmetall - potrebbe essere annunciata oggi, giorno in cui sono attesi i conti del primo semestre e stamattina è fissata la conference call con gli analisti finanziari. È verosimile che i conti del periodo non vengano diffusi come al solito al mattino presto, ma nel tardo pomeriggio, presumibilmente dopo la chiusura della Borsa.