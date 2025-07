Estate 2025, gli italiani viaggiano in treno: i dati dell’indagine

Tuttavia, c'è una ragione più profonda che spinge molti verso questa modalità di viaggio: la sintonia tra consapevolezza (mindfulness) e paesaggio (landscape). Il viaggio in treno si trasforma in un'autentica esperienza, un'opportunità per assaporare il percorso, osservare il panorama che muta gradualmente attraverso il finestrino e riscoprire un’avventura dal sapore più umano. Questo approccio al viaggio, come evidenziato dalle analisi di Trainline, è particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni. La Generazione Z, in particolare, manifesta un interesse per i viaggi internazionali in treno superiore a qualsiasi altra fascia d'età (ben il 79%) e una marcata attenzione verso le questioni ambientali, con il 42% dei giovani che cerca attivamente soluzioni di viaggio più sostenibili