Scuola, aumenti in busta paga a luglio: cosa cambia sui prestiti NoiPa

La procedura è attivabile online tramite una richiesta gratuita di preventivo sul portale PrestitoPiù. Non sono previste ulteriori garanzie e le richieste sono valutate anche in presenza di protesti o altre pregiudizievoli. Per richiedere un prestito in convenzione NoiPA i dipendenti pubblici interessati dovranno presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e le ultime due buste paga. Non è necessario fornire alcuna motivazione in allegato alla richiesta