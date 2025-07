Scuola, ecco cosa sapere sul bonus Continuità Didattica per i docenti

Sempre nello stesso ambito si segnala che per l’anno scolastico 2024-25 è previsto un ulteriore riconoscimento economico per quei docenti residenti o domiciliati in una provincia diversa da quella della scuola di titolarità, a condizione che non abbiano presentato alcuna domanda di mobilità nel quinquennio 2018/19 – 2022/23. Per questa categoria, il DM 258 del 30 settembre 2022 ha stanziato un budget di 30 milioni di euro, di cui 20 milioni già assegnati tramite il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). I pagamenti di questo bonus saranno predisposti attraverso il cedolino unico degli interessati che sono stati individuati dal Sistema Informativo del MIM che li ha selezionati in quanto in possesso dei requisiti previsti.