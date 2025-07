Scuola, al via domande per l'assegnazione provvisoria di docenti e ATA

Al via le domande per le assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/26. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la circolare che disciplina e spiega il procedimento mettendo così in atto il nuovo CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025.

