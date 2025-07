Invalsi, dispersione scolastica cala ma male italiano e matematica

Nella fotografia scattata dal rapporto Invalsi, in matematica si confermano le carenze maggiori, soprattutto al Centro-Sud. Dal Lazio a Campania, Calabria e Sicilia: circa il 60% degli studenti non raggiunge i livelli di accettabilità, percentuale che sale al 70% in Sardegna. In tutta Italia i risultati rivelano un calo delle competenze medie del 5% rispetto al 2019, in linea con la tendenza registrata in tutti i Paesi Ocse e in Nord America.