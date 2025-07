Pensioni, assegno più alto con taglio Irpef nel 2026? Gli scenari

Gli aumenti dovrebbero essere modesti, almeno secondo quanto trapela dalle prime simulazioni. Come scrive Il Messaggero, si potrebbe arrivare fino a circa 640 euro in più in un anno per chi ha una pensione lorda di 60mila euro. Le cifre vanno via via abbassandosi per chi ha redditi più bassi:

440 euro annui per 50mila euro lordi

240 euro annui per 40mila euro lordi.

Non è previsto, invece, un vantaggio per chi percepisce meno di 28mila euro annui di pensione e che è già nell’aliquota di tassazione più bassa, cioè quella del 23%

