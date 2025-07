Assegno unico, calendario Inps: le date dei pagamenti fino a dicembre

Le famiglie che hanno avuto l'assegno unico per un figlio ad aprile 2025 sono state 3.154.796 per 143 euro medi, quelle con due figli 2.243.659 per 319 euro medi a nucleo, quelle con tre figli 447.902 per 642 euro medi a famiglia. Le famiglie con quattro figli che hanno avuto l'assegno nel mese sono state 74.917 per 1.127 euro medi a nucleo, quelle con cinque figli sono state 13.212 per 1.450 euro medi a nucleo e quelle con almeno sei figli 4.454 per 1.918 euro medi a nucleo. Poco meno della metà dei figli per i quali è stato erogato l'assegno ad aprile è in famiglie con Isee nella fascia minima (4.527.962 figli) con un importo medio a figlio di 224 euro. Nella fascia immediatamente superiore di Isee (17.227,34-22.969,78 euro) ci sono 967.128 figli per 207 euro medi a testa. Nella fascia di Isee non presentato ricadono 2.240.473 figli per 57 euro medi a testa.