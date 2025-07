Scuola, aumenta il prezzo dei libri. Editori e librai: "Detrazioni"

"Quanto dichiarato da Aie conferma, da un lato, che la crescita del prezzo dei libri di testo per quest'anno è in linea con l'inflazione, dall'altro che la rete commerciale nel periodo 2021/2024 ha assorbito in modo importante il differenziale tra l'inflazione e il prezzo dei libri comprimendo ancora di più le già ridottissime marginalità per le librerie che infatti anche in questi primi mesi dell'anno sono in affanno". Lo dice Paolo Ambrosini, presidente dell'Ali, Associazione librai italiani di Confcommercio. "Per questo - continua Ambrosini - sono importanti le misure a sostegno della domanda come la detrazione dei libri, che come Ali proponiamo dal 2008, e la piena e immediata attuazione di quanto previsto dal Piano Olivetti e di quanto annunciato dal ministro Giuli nel corso dell'incontro pubblico al Salone del Libro di Torino"