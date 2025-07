Ministeri, bandi per 91mila posti. I profili: giovani ed esperti in IA

Il ministero della Giustizia, guidato da Carlo Nordio, punta per esempio al mantenimento in servizio solo in quegli uffici con gravi carenze e solamente per funzioni che non sono gestibili in altro modo. La proroga non può comunque superare i 68 anni, e nel 2026 sono state già programmate nuove assunzioni. Il ministero dell’Interno e quello dell’Università e della Ricerca invece non prevedono proroghe per dirigenti e funzionari oltre i 67 anni di età. L’Inps ha stabilito che il tasso di trattenimenti non deve superare il 2%