Affitti, pagamento cedolare secca 2025: regole e scadenze

Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Questo regime fiscale non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, la scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Per approfondire: Cedolare secca scelta da 3,1 milioni di proprietari. Cresce il gettito: vale 3,7 miliardi