Bonus Benessere Inps 2025, pubblicati elenchi beneficiari. Cosa sapere

Ma che tipo di soggiorno copre il contributo Inps? L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale copre, in parte o totalmente, il costo di un pacchetto vacanza relativo a un soggiorno in Italia o all'estero. Questo deve avvenire nei mesi precedentemente indicati e può includere anche la formula di viaggio in nave da crociera. A fornire organizzazione e fornitura di suddetto viaggio non è ovviamente l’Inps ma i soggetti esterni operanti nel settore turistico (quali tour operator e agenzie di viaggio), scelti autonomamente dal richiedente la prestazione. L’obiettivo di questi soggiorni è quello di offrire ai pensionati opportunità per promuovere e preservare l'autosufficienza, nonché a favorire la socializzazione, anche per individui con ridotta autonomia. Sono esclusi i soggiorni itineranti, con l'unica eccezione delle crociere. Nel pacchetto, quindi, dovranno essere incluse le spese di alloggio presso strutture ricettive, il vitto per l'intera durata del soggiorno, comprese le festività, eventuali costi di trasporto inclusi nel pacchetto, eventuali spese connesse a escursioni, gite, attività sportive, ludico-ricreative e tutto ciò che è previsto all'interno del pacchetto stesso, oltre alle necessarie coperture assicurative. Soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati online non rientrano nella tipologia di beneficio previsto nel bando