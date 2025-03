NoiPa cedolino aprile, arretrati e indennità per i dipendenti PA

NoiPa, il sistema che il ministero dell'Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire alcuni processi fra cui la liquidazione degli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, ha pubblicato un messaggio in cui si legge che a partire da marzo saranno applicati sui cedolini "gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali". Si tratta di una categoria di lavoratori che comprende oltre 190.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Questi dipendenti riceveranno gli arretrati Ccnl a partire da venerdì 21 marzo 2025: è la stessa data prevista per il pagamento dello stipendio di marzo, anche se l’importo riguarda l’anno 2024 e i primi mesi del 2025.