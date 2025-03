Congedo di paternità, tasso di utilizzo triplicato dal 2013. I dati

Introduzione

In Italia è più che triplicato il numero di chi usufruisce del congedo di paternità dal 2013, ma l'utilizzo non è ancora uniforme e c’è chi non lo adopera. A rivelarlo è una ricerca di Inps e Save the Children che, in occasione della Festa del Papà del prossimo 19 marzo, ha svelato che il tasso di utilizzo del congedo di paternità è passato dal 19,2% degli avanti diritto nel 2013 al 64,5% del 2022.