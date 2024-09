Inps, ecco come richiedere il congedo parentale aumentato: requisiti

Introduzione

La scorsa legge di Bilancio ha riconosciuto la maggiorazione dei congedi parentali per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti: per l’anno in corso sono previsti due mesi all’80% e sette al 30% del proprio stipendio, mentre per il 2025 sono uno all’80%, uno al 60% e sette sempre al 30%.

Attenzione ai requisiti: l’aumento dell'indennità viene riconosciuto a patto che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e che abbia previsto almeno un giorno nel corso del 2024. È possibile presentare domanda in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell’Inps, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato: basterà trovare sul sito la funzione che permette al lavoratore di scegliere la misura dell’indennità desiderata, a seconda dei periodi di congedo parentali richiesti.