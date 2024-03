In Francia il presidente Macron vuole estenderlo a sei mesi per entrambi i genitori. Il governo spagnolo prevede 16 settimane, mentre Svezia, Finlandia e Norvegia sono esempi vituosi. E in Italia? La legge concede solo 10 giorni, minimo previsto dalla direttiva Ue

Congedi retribuiti e maggiori aiuti per i padri con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e promuovere la condivisione dei compiti di cura di padri e madri: sarebbe il regalo ideale per i papà che si festeggiano il 19 marzo. E di conseguenza, anche per le mamme che grazie a un welfare più equo dovrebbero rinunciare sempre meno all'antica scelta tra carriera e famiglia. Dal 2019 l'Unione europea ha adottato una direttiva specifica che prevede linee comuni sui congedi di paternità, stabilendo che alla nascita di un figlio o una figlia i padri hanno diritto a 10 giorni lavorativi di congedo. Ma esistono differenze importanti tra i diversi Paesi. In Italia la legge garantisce il minimo di 10 giorni obbligatori e uno facoltativo solo per i padri lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, retribuiti al 100%, utilizzabili tra i due mesi precedenti e quelli successivi al parto. Troppo pochi secondo la sinistra e la segretaria del Pd Elly Schlein, che oggi in Senato è tornata a chiedere alle altre opposizioni di condividere "la battaglia sul congedo paritario".

Un obiettivo di equità, perseguito anche dall'Unicef: a inizio di marzo 2024 una delegazione ha raccolto 48mila firme della petizione "Io Voglio Esserci" per chiedere l'ampliamento del congedo di paternità adeguandolo per tempi e retribuzioni agli standard europei. Ma qual è la situazione negli altri Paesi?

Francia

"Sei mesi di congedo parentale per entrambi i genitori": quella che per noi italiani può sembrare ancora un'utopia, è la promessa annunciata a inizio 2024 da Emmanuel Macron per incentivare la natalità in Francia, dove il dibattito politico sul tema è in evoluzione, e ripensare il congedo parentale facoltativo. Nel Paese, da luglio 2021, la durata del congedo di paternità in Francia è passata da 11 a 28 giorni, compresi i tre giorni di congedo di nascita finanziati dal datore di lavoro, che si aggiungono ai 25 giorni compensati dal sistema di previdenza sociale.