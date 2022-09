Finlandia, riforma congedo parentale: 160 giorni a entrambi i genitori

Economia

Congedo parentale, da oggi le nuove regole: 10 giorni per i padri

Entrano in vigore le norme previste dal decreto 105/2022: ci si può già rivolgere al proprio datore per ottenere i periodi di stacco dal lavoro e regolarizzare successivamente la richiesta telematica. Per il congedo facoltativo salgono da 6 a 9 i mesi indennizzabili al 30%. Gli iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo entro i 12 anni e non più entro il terzo anno di vita del bambino, i lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi da usare entro l'anno di vita del figlio

Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri e tre mesi in più di congedo parentale indennizzato al 30%: sono alcune delle novità - previste dal decreto 105/2022 - che entrano in vigore oggi, 13 agosto. Un provvedimento che ha l'obiettivo di conciliare meglio l'attività lavorativa e la vita privata dei genitori, ma anche di "conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare"

Da oggi, ha spiegato l'Inps nei giorni scorsi, si può fare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio committente, per poi regolarizzare successivamente la richiesta telematica una volta che sarà aggiornata la procedura