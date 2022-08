Congedo parentale, da oggi le nuove regole: 10 giorni per i padri

3/10 ©Ansa

Per il padre il congedo obbligatorio (retribuito al 100%) può essere chiesto anche nei due mesi precedenti il parto oltre che nei cinque mesi successivi. Può essere spezzato in giorni (ma non in ore) e in caso di parto plurimo diventa di 20 giorni lavorativi. Spetta anche al padre adottivo o affidatario. Come per le donne può essere chiesto anche in caso di morte perinatale del figlio

