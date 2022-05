Assegno per il congedo matrimoniale: nuova procedura per richiederlo

9/10 ©IPA/Fotogramma

C’è poi la sezione “Dichiarazioni”: di “essere in possesso dei requisiti; di avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato; di non avere svolto, alla data del matrimonio e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero; di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio (da compilare solo da chi si trovava sotto le armi); di percepire un'indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall'Inail alla data del matrimonio”