Congedo di paternità, in Italia tasso di utilizzo triplicato dal 2013

L’astensione obbligatoria dal lavoro per i papà lavoratori dipendenti pubblici e privati è di 10 giorni usufruibili tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. I giorni diventano 20 in caso di parto gemellare o plurimo. Durante il congedo, il padre ha diritto a un’indennità del 100% della sua retribuzione. Ma non tutti ne usufruiscono: tassi più alti al Nord