Francia, Macron: “Sei mesi di congedo parentale a entrambi i genitori”

È uno dei provvedimenti che il nuovo governo guidato da Gabriel Attal varerà per compensare il calo delle nascite Oltralpe, confermato da dati recenti e dovuto anche all'infertilità maschile e femminile che "fa soffrire molte donne e molti uomini". I dettagli dal presidente Macron, nel corso della conferenza stampa di inizio anno all'Eliseo

Il 2024, in Francia, comincia con l’annuncio dell’introduzione di un “congedo di nascita” di sei mesi per entrambi i genitori. Ad annunciarlo è Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa di inizio anno all’Eliseo. Parole che arrivano nel giorno in cui l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha comunicato un forte calo della natalità, il più basso dal dopoguerra (meno di 700.000 bebè nati nel 2023). Il presidente francese ha sottolineato che la natalità "è in calo anche perché l'infertilità maschile e femminile progredisce facendo soffrire molti uomini e donne".

Il piano di "riarmo" della Francia A sei mesi dalle elezioni europee di giugno, Macron si è impegnato per un ambizioso piano di ''riarmo'' della Francia, come l'ha chiamato, in campo economico, sociale e demografico, annunciando un congedo parentale di 6 mesi per entrambi i genitori. A pochi giorni dalla nomina del nuovo esecutivo di Gabriel Attal, 34 anni - il premier più giovane della storia della Quinta Repubblica - il capo dello Stato vuole guardare al futuro con ottimismo, promettendo una batteria di misure per l'avvento di un Paese - sono le sue parole - ''più forte e più giusto''. Malgrado le crisi a ripetizione, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, ha detto dinanzi alle centinaia di giornalisti francesi e internazionali convocati nel Salone delle Feste dell'Eliseo, "sono convinto che abbiamo tutte le qualità per farcela. Sono convinto che la nostra storia di progresso non sia finita e che i nostri figli vivranno meglio domani rispetto a quanto viviamo oggi". vedi anche Gabriel Attal, chi è il 34enne nominato nuovo premier francese

I dati sulla natalità Ieri l'Insee ha pubblicato dati inquietanti sulla natalità d'Oltralpe. Secondo l'Istituto parigino, nel 2023 le nascite sono state appena 678.000, in calo del 6,6% rispetto allo scorso anno, il livello più basso dalla fine della Seconda guerra mondiale. "Dopo l'estensione del congedo di paternità - ha precisato Macron - credo profondamente che l'introduzione di un nuovo congedo di nascita possa essere un elemento utile di una tale strategia'' di rilancio delle natalità. L'obiettivo presidenziale di una "Francia più forte e più giusta'' passa anche dalla scuola, dall'economia e dalla sicurezza. Riforme che verranno portate avanti nei prossimi mesi dal nuovo governo di Gabriel Attal, "il più snello e più giovane" nella storia della Quinta Repubblica, ha detto il presidente esprimendosi dinanzi a uno sfondo blu-bianco-rosso con il motto repubblicano "Liberté, Egalité, Fraternité". vedi anche Denatalità, che soglia serve per evitare il calo della popolazione?

Le misure Tra le misure annunciate per la scuola e per i giovani, Macron pensa alla regolamentazione dell'uso degli schermi ''per i nostri bambini'', sulla base di un rapporto di esperti riuniti la settimana scorsa. Vuole anche potenziare l'insegnamento dell'"educazione civica'' a scuola, ma anche il teatro e la storia dell'arte. Annunciata anche la sperimentazione in un centinaio di istituti di una ''tenuta vestimentaria unica'' per gli studenti, in vista di una eventuale generalizzazione nel 2026. Il presidente francese ha poi lungamente insistito sulla sicurezza, la lotta all'islam radicale e l'approfondimento del processo di integrazione comunitaria. "Un'Europa più unita e più sovrana" è un "elemento indispensabile" per il futuro della Francia, ha dichiarato, ricordando importanti risultati conseguiti al livello Ue come il piano di rilancio #NextGenerationEu. vedi anche Francia, Macron contro la scrittura inclusiva: "Basta il maschile"