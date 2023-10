Francia, Macron contro la scrittura inclusiva: "Basta il maschile"

Il presidente francese: "Nella nostra lingua, il maschile è neutro. Non abbiamo bisogno di aggiungere puntini in mezzo alle parole, oppure trattini o altre cose per renderla leggibile"

Francese lingua di libertà

"Nella nostra lingua, il maschile è neutro. Non abbiamo bisogno di aggiungere puntini in mezzo alle parole, oppure trattini o altre cose per renderla leggibile", ha dichiarato il presidente, aggiungendo che "la lingua francese costruisce l'unità della nazione" e si tratta di una "lingua di libertà e di universalismo". Macron ha aggiunto: "In un momento in cui ci si torna a dividere, in cui riaffora l'odio, in cui si vorrebbero opporre le comunità una contro l'altra, le religioni, le origini, la lingua francese è un cemento". La Cité Internationale de la Langue française è il primo centro al mondo interamente consacrato alla lingua francese e per Macron è un "sogno folle", "un'utopia realizzata".