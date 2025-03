Bonus mamme lavoratrici non ancora attivo, manca decreto attuativo

Introduzione

A più di due mesi dall’ultima Legge di Bilancio, il Bonus mamme 2025 per le lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli a carico non è ancora entrato in vigore. Manca infatti ancora il decreto attuativo che dovrà far scattare l’esonero contributivo, andandone a definire non solo l’importo, ma anche la procedura da seguire e le modalità tecniche per il suo riconoscimento.