Beni di lusso, come vengono tassati? Polemica dopo il caso ostriche

Introduzione

La proposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di tagliare l’Iva applicata sulle ostriche continua a far discutere. Al momento la tassazione è quella ordinaria, quindi al 22%, applicata anche a diversi beni di lusso, ma il governo sta cercando di abbassarla fino al 10%, appoggiato in questo anche da diversi partiti di opposizione.

Se l’intento – quello di “rendere un prodotto accessibile” e creare così “una nuova opportunità per la filiera ittica italiana” - è in linea di principio condiviso da tutti, c’è chi fa notare però come altri prodotti, seppur non identificabili come beni di lusso, siano ancora sottoposti alla tassazione Iva più alta.