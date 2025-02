Sigarette, nuovi aumenti dei prezzi per alcune marche: ecco quali

A partire dall’8 febbraio è aumentato il prezzo di alcune marche di sigarette. Succede, nuovamente, dopo gli aumenti registrati per altre marche già dal 23 gennaio scorso e come confermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’ultima determinazione direttoriale pubblicata sul proprio sito internet. In particolare, a dover pagare di più per ogni pacchetto saranno i fumatori di Camel, Winston, Benson e di diversi marchi di sigari. Per le Camel blue e white si devono spendere 6 euro a pacchetto (20 pezzi) mentre per le Winston red, silver e blue ci vogliono 5,5 euro. Anche per i sigari sono previsti aumenti con i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 che costano da oggi 204 euro a pacco da 20 mentre per i Wintermans Corona servono 8,5 euro per un pacchetto da 5 pezzi. Ma ecco, nel dettaglio, gli aumenti principali entrati in vigore.