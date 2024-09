Moda, Confartigianato: "Crisi profonda, servono misure subito". I dati

Introduzione

Il settore si trova in uno stato di "crisi profonda", secondo Confartigianato, che dati alla mano sottolinea "il peggioramento nel corso dell'estate degli indicatori". Nei primi sei mesi del 2024, infatti, le imprese della moda hanno registrato "un calo del 5,3% delle esportazioni, pari a una perdita di 1,8 miliardi di valore". Tra gennaio e giugno 2024, le aziende hanno visto calare di 9,7 milioni di euro al giorno i ricavi da vendite all'estero. Negativo anche il dato della produzione.

Anche il settore calzaturiero, uno dei pilastri del settore moda, non se la passa bene. Il primo semestre segna infatti una flessione sia nel fatturato (-9,1%) sia nell'export (sceso dell'8,5% in valore e del 6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calo anche l'indice Istat della produzione industriale (-19,5%) e gli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume sia in spesa). A soffrirne sono anche i prodotti di lusso.