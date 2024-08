Introduzione

Ancora fermo lo stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa) ma col fiato sospeso ci sono anche i lavoratori di Fondazione Santa Lucia e La Perla. Alle vertenze principali, gestite presso la struttura per le crisi di impresa, si aggiungono altre 20 situazioni in monitoraggio. Tra i settori più in difficoltà spiccano l'automotive e la siderurgia.

Nelle ultime settimane si è avuto un esito positivo per la ex Blutec di Termini Imerese, la Warstilia di Bagnoli e per lo stabilimento Marelli di Crevalcore (Bo). Nell’estate del 2022 i tavoli aperti al ministero ammontavano a 73 per 95mila lavoratori coinvolti