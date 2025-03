Gas, a febbraio aumento prezzo e domanda. Cosa succede alle bollette

Introduzione

Non si arresta la tensione sul fronte del costo dell’energia, recentemente al centro di un decreto varato dal governo Meloni nel tentativo di contrastare il prezzo delle bollette.

Secondo quanto comunicato da l'Arera (l’Autorità pubblica per l'energia) nell'aggiornamento mensile della tariffa del gas per i clienti vulnerabili, per il mese di febbraio 2025, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è 130,43 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 3% su gennaio. Lo scorso mese - che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a gennaio - il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 52,91 euro al megawattora